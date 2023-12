Gemütliches Ambiente bei der Ichtershäuser Klosterweihnacht

Ichtershausen Weihnachtsmarkt bietet Handgemachtes, Kulinarik und viel Musik

Mit einem schweren Geschenkesack und einem lieblichen Engel zieht der Weihnachtsmann durch die Straßen. Er schlendert auch bei der Ichtershäuser Klosterweihnacht vorbei, die am Wochenende wieder Hunderte Gäste anlockt.

Der Weihnachtsmann wird direkt von den Jungs Phineas und Maximilian angesteuert. Doch Süßigkeiten gibt es nur, wenn auch eine kleine Leistung erbracht wird. Selbstbewusst rezitiert Maximilian das Gedicht zum Advent. Weihnachtsmann und Engel sind sichtlich erfreut, sodass es auch eine Kleinigkeit für die Jungs gibt, die gemeinsam mit ihrer Mama in Ichtershausen unterwegs sind und sich durch das gemütliche Ambiente auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Die 12. Ichtershäuser Klosterweihnacht wird durch den Kulturverein Ichtershausen organisiert und bietet den vielen Besuchern einen heimeligen Weihnachtsmarkt, der liebevoll dekoriert und beleuchtet ist. Schon am Nachmittag zieht es die Eltern, Großeltern und Kinder in die Ortsmitte. Denn rund um die Klosterkirche können die vielen Gäste an jeder Ecken etwas entdecken: Handgemachtes wie Seifen, Kerzen, Mützen, Holzwaren und Makramee, die Wilhelm-Hey-Weihnachtskugeln und -spitzen und natürlich Glühwein, Kinderpunsch und kalte Getränke, Kuchen, Waffeln, Süßwaren und Zuckerwatte sowie Bratwurst und Brätel vom Rost.

Für die passende musikalische Umrahmung sorgen DJ Gert und in der Klosterkirche das Wilhelm-Hey-Chöre-Adventssingen. Besonders gut kommt auch in der Kirche das Karaoke an. Denn immer wieder finden sich Kinder, die vor der Leinwand stehen und die Weihnachtslieder aus voller Kehle mitsingen.