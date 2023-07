Geraberg bereitet sich auf Ortsjubiläum vor

Geraberg. Ende August gibt es ein Festwochenende zur 777-Jahrfeier:

Auf Hochtouren laufen derzeit die Vorbereitungen für die 777-Jahrfeier, die vom 25. bis 27. August in Geraberg stattfinden soll.

Auf das Jubiläum einstimmen können sich Interessierte am Dienstag, dem 25. Juli, ab 19 Uhr im Generationentreff am Freibad. Dort wird Filmmaterial gezeigt, das 1996 anlässlich des sehr umfangreichen Festumzugs zur 750-Jahrfeier entstanden ist. Der Eintritt ist frei, die Geraberger Heimatfreunde sorgen für die Bewirtung der Zuschauer.

Das eigentliche Jubiläum wird am 25. August um 20 Uhr mit einer Disko und einer Filmvorführung an der Geratalhalle eröffnet.

Am 26. August geht es ab 9 Uhr mit einem Sportfest weiter. Dort finden auch Wettkämpfe statt, die Prämierung erfolgt um 15 Uhr in der Halle. Das Puppentheater „Monika Mäuschen“ soll den Nachwuchs erfreuen. Die offizielle Festveranstaltung mit Reden, Auszeichnungen und Tanz beginnt um 19.30 Uhr.

Am 27. August findet um 10 Uhr ein Gottesdienst statt. Um 11 Uhr setzt sich dann am Arlesbergkreisel ein Festumzug in Bewegung. Dem schließt sich um 14 Uhr ein buntes Familien- und Unterhaltungsprogramm an.

Die Geraberger hoffen, zu ihrem Ortsjubiläum auch viele auswärtige Besucherinnen und Besucher begrüßen zu dürfen.