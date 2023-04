Gerataler Nachwuchs baut weiter am Jugendwanderweg

Richard Kleinfeld (von links), Dominik Ziehn, Felix Zschalig, Hannes Adorf und Georg Becker sind fünf der acht Jugendlichen, die an zwei Tagen in den Osterferien eine Fläche für eine Bank oberhalb des Raubschlosses erschaffen hatten. Die Bank stellt der Bauhof der Landgemeinde Geratal in den nächsten Tagen auf.