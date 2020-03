Geschäft für Berufsbekleidung in Arnstadt schließt

„Alles muss raus“, „Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“. Seit Freitag werben Elmar Kordes und seine Frau Astrid Kummer mit diesen Schildern um Kunden. Sie schließen ihren Laden in Arnstadt, in dem sie Berufsbekleidung, aber auch funktionelle Kleidung für die Freizeit anbieten.

2006 begann sie mit ihrem Geschäft – damals noch ein paar Häuser weiter, erinnert sich Kummer. Sie fing von Null an, ohne Kredite, ohne fremde Hilfe. Als es immer besser lief, zog sie vor elf Jahren in größere Räume in der Bahnhofstraße 18 um. Mit dem inzwischen hochbetagten Vermieter hätten sie sich immer gut verstanden. Umso größer der Schock, als sie dieser Tage die Kündigung erhielten. Grund sei die Heizung, der Kohleofen müsse umgerüstet werden. Doch der Vermieter, in diesem Fall seine Familie, will nicht mehr investieren, sagt Kummer mit Tränen in den Augen. Bis 30. September haben sie Kündigungsfrist. „Aber sobald hier ausverkauft ist, machen wir Schluss“, erklärt Kordes, der seit 2014 die Geschäfte bei Astrids Berufs-Bekleidung führt.

Das Aus hat Folgen für Firmen der gesamten Region, die sich bisher in Arnstadt mit Arbeitshosen, Sicherheitsschuhen oder Wetterjacken versorgt haben. Auch Krankenschwestern, Köche oder Zimmerleute bekamen dort typische Bekleidung. Viele wollen die Sachen anprobieren, das Material fühlen, sagt Kordes und verweist auf die Qualität der Lieferanten. Was nicht im Lager war, hätten sie innerhalb von zwei Tagen herangeschafft.

Nun ist Schluss, neue Verträge gehen sie nicht mehr ein. Sollte sich ein Interessent finden, der ihr Sortiment in einem anderen Geschäft anbieten möchte, seien sie behilflich, versichern die Geschäftsleute. Wie es für sie persönlich weitergeht, wüssten sie noch nicht.

