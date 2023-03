Geschichten aus der Wendezeit in Großbreitenbach

Großbreitenbach. „Abbruch, Umbruch, Aufbruch – Großbreitenbacher erzählen Geschichten über die Wendezeit“: Buchlesung unter anderem mit Landrätin Petra Enders

Das Buch „Abbruch, Umbruch, Aufbruch – Großbreitenbacher erzählen Geschichten über die Wendezeit“ steht am kommenden Dienstag, 4. April, 18 Uhr, im Mittelpunkt einer Veranstaltung im Großbreitenbacher Seniorenclub am Markt. Sie soll die Erfahrungen mit dem Erzählprojekt und bisher noch nicht erzählte Wende-Erinnerungen zusammenbringen. Ilm-Kreis-Landrätin Petra Enders und vier weitere Protagonistinnen und Protagonisten des Buchs lesen aus ihren Geschichten: Edith Weinert, Harald Weber, Annelie Wilhelmi und Wolfram Schlüter. In einem von Katrin Rohnstock moderierten Erzählsalon resümieren sie, wie sie das Projekt erlebten und wie es für sie ist, ihre Erinnerungen gedruckt in der Hand zu halten. Anschließend können Gäste aus dem Publikum eigene Geschichten beitragen.