Das Wappen des Ilm-Kreises hängt jetzt neben dem Eingangsportal zum Landratsamt in der Arnstädter Ritterstraße. Am 9.November hat es Landrätin Petra Enders (Die Linke) gemeinsam mit den Schmieden enthüllt.

Zu Pfingsten ist es am Bahnhof Rennsteig entstanden, nun wurde es feierlich an der Fassade des Landratamtes in der Ritterstraße in Arnstadt enthüllt: Ein geschmiedetes Ilm-Kreis-Wappen. Es zeigt den Adler, zwei Löwen und die Henne.