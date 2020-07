Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geschwenda: Zuckertütenfest mit Spiel, Sport und Spaß

Die Spannung steigt, die Aufregung ist groß. Denn in wenigen Wochen beginnt für die Kinder ein neuer Lebensabschnitt. Vorbei ist das Spielen und Toben in der Kindertagesstätte „Pfiffikus“ in Geschwenda – bald heißt es Lesen, Schreiben und Rechnen in der Grundschule. Doch bevor es mit dem großen Ranzen losgeht, wird im Kindergarten noch einem ordentlich gefeiert.

Das Zuckertütenfest für die 17 Vorschulkinder beginnt im Kindergarten mit einem Guten-Morgen-Gruß. Schließlich ist es ihr großer Tag. Die Erzieherinnen Adriana Reimann, Silke Langbein-Jahn und Sidney Lisa Günther haben schon alles vorbereitet. Die Steppkes werden in zwei Gruppen aufgeteilt und dann geht es zum Waldschwimmbadverein Geschwenda. Unterwegs warten kleine Aufgaben auf die Vorschulkinder. Sie müssen nicht nur ihr Wissen unter Beweis stellen, sondern auch ihr sportliches Können präsentieren. Beispielsweise geht es um die Bestimmung von Tieren in der Luft und auf dem Boden oder das Zusammensetzen der Zahlen. Außerdem ist beim Hampelmann und den Liegestützen Ausdauer und Koordination gefragt.

Im Waldschwimmbad ist für die Pfiffikus-Kinder alles liebevoll hergerichtet. Dort können sie sich erst einmal von ihrer Wanderung erholen und im kühlen Wasser erfrischen. Die Begeisterung ist groß. Und dann steht der große Moment an: das Suchen der Zuckertüten. Zuvor stimmt Sidney Lisa Günther die Kinder mit dem Traumzauberbaum-Gedicht ein. Aufgeregt und euphorisch rennen die Kinder dann über das Gelände.

Bürgermeister der Landgemeinde Geratal, Dominik Straube (CDU), nimmt sich die Zeit, um mit den Kindern noch einmal ins Gespräch zu kommen und über den bevorstehenden Schulbeginn zu sprechen. Anschließend fallen die Steppkes in ihren Bettchen und machen ihren wohlverdienten Mittagsschlaf.

Die kommissarische Leiterin Adriana Reimann bedankt sich unterdessen für die Unterstützung und das Sponsoring bei dem Essensanbieter „Die Küche Geraberg“, dem Rewe Gräfenroda, dem Blumengeschäft Sina Kummer sowie dem Waldbadverein, der extra geöffnet hat.