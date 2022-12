In Ilmenau und Umgebung kommt es zu Verkehrseinschränkungen. (Symbolfoto)

Gesperrte Straßen in Ilmenau und Umgebung

Ilm-Kreis. Verkehrseinschränkungen gibt es ab 8. Dezember in der Erfurter Straße in Ilmenau. Straße zwischen Allzunah und Stützerbach bis Ende April gesperrt.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist die Straße durch das Gläsertal zwischen Allzunah und Stützerbach seit Anfang Dezember gesperrt. Entsprechende Schilder an den Ortsausgängen sind laut Mitteilung der Stadtverwaltung Ilmenau aufgestellt worden. Die temporäre Sperrung wird voraussichtlich am 30. April wieder aufgehoben.

Aufgrund von Tiefbauarbeiten zur Verlegung von Glasfaserkabeln kommt es ab Donnerstag, 8. Dezember, bis voraussichtlich Dienstag, 20. Dezember, außerdem zu Verkehrseinschränkungen in der Erfurter Straße in Ilmenau. Betroffen ist der Abschnitt auf Höhe Hangeberg bis zur Kreuzung Blumenstraße/Lärchenwäldchen. Der Verkehr wird mittels einer Ampel an der Baustelle vorbeigeführt.

Aufgrund des Ilmenauer Weihnachtsmarktes wird die Lindenstraße zwischen dem Hotel „Tanne“ und dem Ziegenbrunnen von Donnerstag, 8. Dezember, bis Sonntag, 11. Dezember, für den Gesamtverkehr voll gesperrt. Bereits seit Montag, 5. Dezember, gilt wegen des Aufbaus der Weihnachtsmarkthütten ein Halteverbot in diesem Bereich. Für den Abbau ist ein erneutes Halteverbot bis Dienstag, 13. Dezember, nötig.