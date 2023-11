Gespräche in Ilmenau zu Roboter in der Pflege

Ilmenau. Die Technische Universität lädt zu einer Podiumsdiskussion am 28. November in die Universitätsbibliothek ein.

Über „Roboter als Helfer in der Pflege“ wird am Dienstag, 28. November, in Ilmenau gesprochen. Die Podiumsdiskussion beginnt um 18.30 Uhr in der Bibliothek der Technischen Universität (TU), Langewiesener Straße 37. Angesichts des Fachkräftemangels in der Pflege und im Gesundheitswesen forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit an Robotern, die Pflegekräfte unterstützen. In dem Gespräch wird die Frage beantwortet, was solche Pflegeroboter heute schon können, aber auch, ob es ethisch vertretbar ist, die Pflege von Menschen Robotern zu überlassen, teilt die TU vorab mit.

Auf dem Podium stehen Prof. Horst-Michael Groß, TU Ilmenau, Leiter Fachgebiet Neuroinformatik und Kognitive Robotik, sowie Prof. Andreas Lob-Hüdepohl, Mitglied Deutscher Ethikrat, Professor für Theologische Ethik, Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin, Rede und Antwort. Groß entwickelt zum Beispiel Roboter, die ältere Menschen unterstützen, und solche, die Schlaganfallpatienten bei der Reha begleiten.

Die Podiumsdiskussion wird in Kooperation von TU Ilmenau, Katholischem Forum im Land Thüringen und Katholischer Studentengemeinde „Thomas Morus“ organisiert. Der Eintritt ist frei.