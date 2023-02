Gespräche und Diskussionen zur Energiepolitik in Ilmenau

Ilmenau. Der Landtagsabgeordnete Christian Schaft lädt am 17. Februar zum energiepolitischen Stammtisch mit gemeinsamen Abendessen in Ilmenau ein.

Der Landtagsabgeordnete Christian Schaft (Linke) lädt am kommenden Freitag, 17. Februar, um 18 Uhr erneut zu einem politischen Stammtisch in das Jugend- und Wahlkreisbüro „Zinxx“ in der Karl-Zink-Straße 2 in Ilmenau ein. Als Gast wird laut einer Mitteilung der Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert erwartet.

Als Experte im Bereich der Energiepolitik werde er allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen und Diskussionen zur Verfügung stehen. Für den lockeren Einstieg wird Schaft persönlich den Kochlöffel schwingen und zu einem vegetarischen Abendessen einladen. Um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an: buero@zinxx-ik.de oder unter Telefon: 03677/ 89 18 077 wird gebeten.