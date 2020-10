Gesundes Streuobst vom Wümbacher Wegesrand

Der Kreisverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ruft dazu auf, am Freitag, 9. Oktober, bei der Apfelernte am Wegesrand zu helfen. Treffpunkt für die Erntehelfer ist um 15.30 Uhr am Ilmenauer Fußweg an der neuen Unterführung unter der B 88.

Wie Initiatorin Sybille Streubel vom BUND Ilmenau erklärt, gilt dieser Aufruf zum Mitsammeln vor allem ortsansässigen Familien mit Kindern, mit oder ohne eigenem Garten, damit gerade Kinder den Umgang mit der Natur üben. „Jeder Sammler und Obstfreund, die mit sammeln möchten, sind dazu eingeladen. Wir möchten die Äpfel am Samstag zum Mosten bringen. Der Saft aus den gesunden und ungespritzten Wümbacher Äpfeln kann im Nachgang erworben werden. Um die Bäume zu pflegen werden wir weiterhin Unrat und heruntergefallenes Obst auflesen“, erklärt Streubel. Handschuhe, ein Rechen, eine Schubkarre wer hat, können daher mitgebracht werden. Das gilt auch für Greifer und Leitern zur Erleichterung der Arbeit, um die hoch hängenden Äpfel ablesen zu können.