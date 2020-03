Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gesundheit und Gerechtigkeit

Hauptsache gesund! Verständnisvoll unterstreicht den Wunsch, wer sich vom Schicksal gut behandelt weiß. Unsichtbar schüttelt den Kopf, wer von schwerer Beeinträchtigung oder gar unheilbarer Krankheit getroffen ist. Ja, es wäre schön, aber ich gehöre nicht dazu.

Ungerecht vom Leben behandelt, lautet die Klage. Was aber ist, wenn von Krankheit schwer getroffen Menschen die Heilung ganz nahe ist. Nur – diese ist unerreichbar, weil man sie nicht erlangen kann. Medikamente oder Therapien sind selten oder zu teuer. Die Warteliste für ein Organ zu lang. Der Arzt, der helfen könnte, unerreichbar.

Zur Ungerechtigkeit des Schicksals tritt in diesen Fällen die soziale Ungerechtigkeit. Sie wirkt doppelt schwer, weil sie wie eine Nebelbank das Hoffnungslicht möglicher Heilung auszulöschen beginnt. Wer in dieser Falle zappelt, setzt anfangs noch auf die Hilfe herzensguter Menschen, später kommt die Bitterkeit, der Neid und der Verlust des Glaubens an das Gute im Menschen.

Je gesünder die umgebende Gesellschaft glänzt, desto finsterer und tiefer das Loch der Verzweiflung, in dem man als Betroffener steckt.

Es gibt zu denken, dass Frauen aus dem krisengeschüttelten Afrika, aus Simbabwe, die Situation solcher Menschen unserer Aufmerksamkeit empfehlen. Sie haben für den Weltgebetstag am ersten Freitag im März, der Menschen aus armen und reichen Ländern, aus Ost und West, in der Hinwendung zu Gott vereinen soll, auf eine Krankengeschichte dieser Art verwiesen.

Die Bibel erzählt im Johannesevangelium von einem Schwerstbehinderten, der seit Jahren am Rand einer Heilquelle ausharrt, deren Wasser von der Behinderung befreien könnte. Er träumt vom freien und selbstständigen Leben. Doch er hat nichts davon, denn sobald das Wasser der Heilquelle steigt, stürzen alle, die sich besser bewegen können, hinein. Für ihn ist kein Platz, weil ihm niemand beisteht.

In Jesus findet er den Helfer, der ihm hilft, aufzustehen. Das reicht schon, um körperlich geheilt zu werden. Doch er muss erleben, dass die soziale Ausgrenzung bleibt und sich auf die überträgt, die ihm helfen.

Krank machen nicht nur Gebrechen, sondern fehlende Gerechtigkeit. Heilung – so die Geschichte der Bibel – besteht nicht nur und nicht zuerst in Gesundheit, sondern in einem offenen und vertrauensvollen Miteinander der Menschen untereinander. Jesus will, dass Menschen dazu aufstehen, auferstehen!

Die Frauen aus Simbabwe haben sicher nicht nur die Not einzelner Menschen im Blick. Sie sehen ganze Gesellschaften in Hunger, Krieg und Vertreibung. Wir erleben die Globalisierung der Not. Mehr noch aber erleben wir die Lähmung, soziale Ungerechtigkeit zwischen den Völkern zu überwinden. Manche sprechen von struktureller Sünde. Der Weltgebetstag will zum Mut der Veränderung um Gottes Willen aufrufen. Die Fastenaktion der Kirche lautet: Gib Frieden!