Gesundheitstag und Seniorensommerfest in Unterpörlitz

Unterpörlitz. Begegnung zwischen Jung und Alt: Zum Gesundheitstag und Seniorensommerfest wird am 30. Juni in Unterpörlitz eingeladen.

Das Seniorensommerfest in Unterpörlitz ist auch in diesem Jahr wieder in den Gesundheitstag eingebettet. Am Freitag, 30. Juni, gibt es laut Ortsteilbürgermeisterin Ute Oberhoffner ab 14.30 Uhr auf dem Sportplatz des Ortes die Möglichkeit zur Begegnung zwischen Jung und Alt – sei es bei der gemeinsamen Erwärmung zu Beginn des Gesundheitstages oder beim geselligen Überraschungsprogramm für die Seniorinnen und Senioren. Von Kuchen über Bratwurst bis hin zu Kaffee und Sekt werde auch für das leibliche Wohl ausreichend gesorgt.