Gewerkschaft fordert zusätzliche Polizeibeamte für Arnstadt

Arnstadt. Diese Erwartungen hat der Gewerkschaftsvorsitzende Jürgen Hoffmann an das Land und an die Stadt Arnstadt.

Zum beabsichtigten Abzug der Kriminalpolizei aus Arnstadt äußerte sich jetzt auch Jürgen Hoffmann von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Bereits im Februar 2015 habe die Gewerkschaft eine nachhaltige Lösung für die Polizei in Arnstadt gefordert. Geschehen sei seither nicht viel.

„Es war eine politisch fatale Fehlentscheidung, die Polizeiinspektion in Ilmenau anzusiedeln. Das hat die DPolG immer kritisiert, und ihre Bedenken wurden durch die Kriminalitätsentwicklung in Arnstadt leider bestätigt“, so der Landesvorsitzende.

An der momentanen Praxis, Kriminalbeamte nach Erfüllung eines Auftrags abzuziehen, ließe sich nur etwas ändern, wenn in Arnstadt eine nachgeordnete Kriminalpolizeistation neu errichtet würde. Dafür fehle aber das Personal, so Hoffmann. Das Land müsse entscheiden, als Reaktion auf die seit Jahren hohe Kriminalität in Arnstadt in der Stadt eine feste Polizeiinspektion oder eine starke Polizeistation zu errichten. Dafür sei zusätzliches Personal nötig. Auch der Bürgermeister könne etwas tun, indem er in seiner allgemeinen Ordnungsbehörde Vollziehungsbeamte beschäftigt, so Hoffmann. „Als DPolG erwarten wir, dass sich die politisch Verantwortlichen zusammensetzen und eine Lösung für den Kriminalitätsschwerpunkt Arnstadt finden“, so der Gewerkschaftschef.