Gewerkschaft für eine zweite Chance im Job

Ilm-Kreis 3.270 sozialversicherungspflichtig Beschäftige im Ilm-Kreis haben keinen Berufsabschluss Das kann man ändern, meint die Gewerkschaft.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat Unternehmen im Ilm-Kreis aufgerufen, eine Fachkräfte-Offensive in ihren Betrieben zu starten. Immerhin gibt es im Ilm-Kreis rund 3.270 sozialversicherungspflichtig Beschäftige ohne Berufsabschluss. Das sind gut acht Prozent der Erwerbstätigen“, sagte Geschäftsführer Jens Löbel. „Ein schlechter Schulabschluss, eine frühe Schwangerschaft, Schwierigkeiten im alten Ausbildungsbetrieb oder in der Berufsschule – es gibt viele Gründe, warum Beschäftigte in jungen Jahren eine Ausbildung abgebrochen oder gar nicht erst begonnen haben. Es wäre aber falsch, sie als ‚ewig Ungelernte‘ abzustempeln – in der Lebensmittelindustrie genauso wie in Hotels, Restaurants oder Bäckereien“.





Die Perspektive von Beschäftigten ohne Berufsausbildung sei ansonsten, ein Berufsleben lang als Hilfskraft bei schlechterer Bezahlung arbeiten zu müssen. Außerdem fördere die Arbeitsagentur etliche Qualifizierungen. Für Unternehmen sei das besonders interessant. Denn Lehrgangskosten könnten teilweise oder sogar vollständig übernommen werden. Auch Zuschüsse zum Lohn, der bei einer Weiterbildung weitergezahlt werde, seien möglich. red