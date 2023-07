Glanzlichter barocker Chormusik in Langewiesen

Langewiesen. Der Konzertchor Böhlen nutzt die Chorwoche auch zu einem Auftritt in der Kirche in Langewiesen.

Der Konzertchor Böhlen ist ein Projektchor, der 2003 in Böhlen/Großbreitenbach gegründet wurde. Er erarbeitet seine Konzertprogramme mit anspruchsvollen geistlichen a cappella Werken innerhalb von Chorprojekten in intensiven Proben. Dazu treffen sich erfahrene Sängerinnen und Sänger, die inzwischen aus ganz Deutschland kommen, ein- bis zweimal pro Jahr für jeweils eine „Chorwoche“. Im Rahmen seines 20-jährigen Jubiläums sind drei Auftritte in Thüringen geplant, so auch am 28. Juli um 17 Uhr in der Liebfrauenkirche in Langewiesen. In seinem diesjährigen Konzertprogramm „Glanzlichter barocker Chormusik“ singt der 24-köpfige Chor unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor im Ruhestand Jürgen Schmeer zunächst Motetten von J. S. Bachs Vorläufern/Lehrmeistern und Zeitgenossen Schütz, Schein, Buxtehude, Kuhnau und Bach. Im Mittelpunkt des Programms steht die Motette „Jesu meine Freude“ von Bach. Im dritten Teil erklingen Motetten seiner Schüler Krebs, Homilius und Altnikol. Das Chorprogramm wird ergänzt durch zwei Orgelwerke, gespielt von Thomas Brandt, Kantor in Oberweißbach. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird eine Spende erbeten.