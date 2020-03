Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Glaswerkfeiert Jubiläum

150 Jahre ist es her, dass die Glashütte in Gräfenroda ihren Betrieb aufgenommen hat. Die Interessengemeinschaft „Glaswerk Gräfenroda“ plant, aus Anlass des Jubiläums eine Ausstellung zu konzipieren. Zudem soll es am 19. September in der „Alten Lache“ ein Glaswerkertreffen geben. Hubert Beyer arbeitet zudem an einem Buch über die Geschichte des Glaswerks. Im Zuge der Vorbereitungen benötigt die Interessengemeinschaft noch Fotos oder andere Archivstücke. Diese werden abgescannt, müssen von den Besitzern also nicht verliehen werden. Wer etwas zu den Veranstaltungen beitragen möchte, wendet sich an Ines Beyer oder Horst Grimm oder gibt Materialien montags und mittwochs von 10 bis 12 Uhr im Fremdenverkehrsbüro ab.