Glaube gibt Menschen sogar im Gefängnis Freiheit

Ernst August Feil über das Wirken vom Apostel Paulus, von Dietrich Bonhoeffer, Alexander Solschenizyn und Martin Luther King.

„Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es.“ (Epheser 2,8) Diesen Satz schrieb der Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Paulus schreibt dies in einer Notsituation, nämlich aus dem Gefängnis in Rom. Die Römer hatten ihn unter Hausarrest gestellt.

Das scheint aber seine Überzeugungskraft nicht geschmälert zu haben, ganz im Gegenteil. Paulus schafft es sogar, schriftlich Mut und Zuversicht zu verbreiten. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es.

Ernst August Feil aus Suhl Foto: Ernst August Feil

Obwohl Paulus im Gefängnis sitzt, scheint er innerlich frei zu sein. Paulus redet von Rettung und von einem Geschenk Gottes. Und das im Gefängnis! Das ist schon sehr bemerkenswert.

Und Paulus ist nicht der Einzige, der trotz Not und Gefangenschaft im Glauben an Gott die Rettung klarsehen kann. Dietrich Bonhoeffer, Alexander Solschenizyn und Martin Luther King sind weitere Beispiele von Menschen, die eine ähnliche Erfahrung in Verfolgung und hinter Gefängnismauern gemacht haben und die in Haft Botschaften der Befreiung geschrieben haben.

Wäre es nicht an der Zeit, diese Freiheit auch für uns zu entdecken? Sollten wir hier nicht aufmerksam hinhören?

Wenn dieser Glaube es schafft, Menschen im Gefängnis Freiheit zu geben, dann kann er auch uns in unseren Notlagen innerlich freimachen.

Ernst August Feil aus Suhl ist Lektor und Studierender im kirchlichen Fernunterricht der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland.