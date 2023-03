Gleich drei Konzerte gibt es im Ilm-Kreis zu erleben

Die Musikschule Arnstadt-Ilmenau weist auf ein buntes Programm in der kommenden Woche hin.

Ilm-Kreis. Kammermusik, Jazz und Klaviermatinee – Interessierte erwartet ein buntes Programm der Musikschule Arnstadt-Ilmenau.

In der kommenden Woche sind gleich drei unterschiedliche Konzerte zu erleben, schreibt Jochen Hille, Leiter der Hauptstelle Ilmenau der Musikschule Arnstadt-Ilmenau.

Am Mittwoch, den 8. März, gibt es um 19 Uhr einen Kammermusikabend mit dem Trio S.O.S. Triolando. Sie spielen an diesem Abend die Romance Op. 22 Nr. 1 von Clara Schumann sowie die Sinfonie Nr. 3 Eroica Op. 55 von Ludwig van Beethoven in der Bearbeitung für zwei Violinen und Klavier von Hans Sitt.

Am Freitag, 10. März, veranstaltet der Jazz Club Ilmenau um 20 Uhr ein Konzert mit dem Johanna Summer Trio und am kommenden Samstagvormittag, 11. März, gibt es zur Vorbereitung des Landeswettbewerbs von „Jugend musiziert“ ab 11 Uhr eine Klaviermatinee mit Klavierschülern des Musikgymnasiums Schloss Belvedere, dem Hochbegabtenzentrum der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar und der Musikschule Arnstadt-Ilmenau.

Für Klavierinteressierte wird es ein besonderes Konzerterlebnis werden, verspricht Jochen Hille und freut sich über eine rege Teilnahme. Alle Konzerten sind öffentlich.

Zu den Veranstaltungen der Musikschule ist der Eintritt frei.