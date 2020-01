Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach Unglück in Riechheim: Polizei nennt Ursache des Brandes

Die Ermittlungen zur Brandursache in Riechheim sind abgeschlossen. Ein Sprecher der Landespolizeiinspektion Gotha teilte auf Anfrage dieser Zeitung mit, dass „möglicherweise fahrlässiger Umgang mit nachglühenden Stoffen“ den Vollbrand in einem Einfamilienhaus ausgelöst hat. Das bedeutet, dass die wahrscheinlich noch glühende Asche aus dem Ofen des Hauses die Ursache für das Unglück war. „Und wenn in der Nähe noch brennbare Stoffe gelagert sind, kann schnell ein offenes Feuer entstehen.“ Am Tatort selbst konnte allerdings nicht mehr festgestellt werden, welche brennbaren Stoffe in unmittelbarer Nähe den Großbrand ausgelöst haben. Auch die Frage, ob es eine Verpuffung oder Explosion gab, bleibt bis auf Weiteres offen.