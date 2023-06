Görbitzhäuser Brücke ist fast fertig

Görbitzhausen. Schon in wenigen Wochen soll der Verkehr wieder rollen:

Auf die Zielgeraden sind die Brückenbauarbeiten in Görbitzhausen eingebogen. Eine der Brücken, die über die Wipfra in den Ort führen, war so marode, dass sie abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden musste. Fast 770.000 Euro kostet das Projekt, 221.000 Euro stammen aus städtischen Mitteln, der Rest aus Fördertöpfen. Die Brücke ist bis auf einige Restarbeiten fertiggestellt, nun sollen die Straßenanschlüsse erfolgen. Schon in wenigen Wochen kann der Verkehr wieder rollen. Perspektivisch müssen auch die anderen Görbitzhäuser Brücken in die Kur.