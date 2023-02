Goetheschule Ilmenau lädt Gäste ein

Ilmenau. Ein Schulgebäude in Ilmenau steht den Gästen am 6. März offen.

Das Gymnasium Goetheschule Ilmenau öffnet für alle Interessierten am Samstag, dem 11. März, von 10 bis 13 Uhr die Türen des Schulgebäudes in der Karl-Liebknecht-Straße 6. Die Gäste können sich mit der Schulstruktur sowie den Lern-, Arbeitsbedingungen an der Goetheschule vertraut machen.

Außerdem besteht die Gelegenheit, mit der Schulleitung, den Fachlehrenden, aber auch mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen. Die Cafeteria lädt zum Verweilen ein. Parkplätze stehen in ausreichender Zahl auf dem Schulhof zur Verfügung. Die Besonderheit der Goetheschule besteht im engen Miteinander von traditionellen Bildungsgängen eines Gymnasiums und den vertiefenden Angeboten auf mathematisch-naturwissenschaftlichem Gebiet