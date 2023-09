Goetheverein stellt Günther vor

In der neu eröffneten Festhalle ist auch das Parkcafé. Auf dem Bild zur Eröffnung sind Patrick Schneider, Leiter des Kultur- und Kongresszentrums Festhalle Ilmenau, Werner Wendt, der ehemalige Kulturhausdirektor, und Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (von links) zu sehen.

Ilmenau. Der Dichter Johann Christian Günther steht im Mittelpunkt einer musikalisch-literarischen Veranstaltung im Parkcafé.

Der Goetheverein Ilmenau/Stützerbach widmet sich am Freitag, 15. September, dem Leben und Wirken des Dichters Johann Christian Günther. Anlässlich dessen 300. Todestages wird ab 18.30 Uhr im Ilmenauer Parkcafé ein musikalisch-literarisches Programm veranstaltet.

„Der Dichter Johann Christian Günther ist ein Sonderling in der deutschen Literaturgeschichte und eine tragische Gestalt. Seine Gedichte bilden einen Übergang von der barocken Dichtung zur frühaufklärerischen Poesie. Bereits als Schüler verfasste er bemerkenswerte Liebesgedichte“, informiert der Vereinsvorstand in einer Mitteilung. Selbst Goethe bescheinigte Günther „entschiedenes Talent“, bemängelte aber zugleich dessen unangepasste, ungezähmte Lebensart. Johann Christian Günther verstarb mit lediglich 27 Jahren arm und mittellos in Jena.