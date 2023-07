Goldene Morgengrüße aus Frankenhain

Frankenhain. So wird das Wetter in den nächsten Tagen:

Die Hitze der vergangenen Tage ist verflogen, doch der Sommer ist noch lange nicht soweit, sich zu verabschieden. Im Gegenteil: Auch an weniger schönen Tagen werden die Bewohner des Ilm-Kreises mit bezaubernden Sonnenaufgängen wachgeküsst. Einen davon hielt Alexander Prehn in Frankenhain im Foto fest. Fast wirkt es so, als schütte die Sonne Gold über der Region aus. In den nächsten Tagen sollen die Temperaturen etwas verhaltender bleiben. Regen wird dennoch rar sein.