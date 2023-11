Gospelchor aus den USA gastiert in Ilmenau

Eine Auswahl der besten Gospelsänger der USA ist am 17. Januar in der Festhalle in Ilmenau zu hören.

Das US-amerikanische Ensemble „The Best of Black Gospel“ gibt auf seiner „Mission Hope Tour“ am 17. Januar ein Gastspiel in der Festhalle in Ilmenau.

„Der Gospelchor besteht aus einer Auswahl der besten Gospelsänger und -sängerinnen der USA. Die Ausnahmekünstler bieten die bekanntesten und schönsten Gospelsongs in einem sehr emotionalen zweistündigen Programm mit garantiertem Gänsehautfeeling“, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Das Ensemble gehe mittlerweile 20 Jahre lang auf Tournee und habe bei mehr als 1500 Konzerten in Europa bereits mehr als eine Million Konzertbesucher begeistert.

Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Tickets zum Preis von 19 Euro gibt es im Vorverkauf in der Ilmenau-Information oder online unter: www.ticketshop-thueringen.de.