Gothaer Handglockenchor spielt in Großbreitenbach

Der Gothaer Handglockenchor ist am 6. Mai zu Gast in Großbreitenbach. (Symbolfoto)

Großbreitenbach. Der größte Handglockenchor Deutschlands kommt aus Gotha und spielt am 6. Mai ein Konzert in Großbreitenbach. Tickets gibt es hier:

Der größte Handglockenchor Deutschlands bestreitet am Samstag, 6. Mai, 17 Uhr, ein Konzert in der Kirche Sankt Anna in Großbreitenbach. Die Musik der 15 Mitglieder des Glockenchores aus Gotha ist aufgrund der besonderen Spielweise nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Augen ein Erlebnis, heißt es in einer Mitteilung. Mit 66 Handglocken war das Ensemble bereits in Deutschland, in Großbritannien, Frankreich und den USA zu Gast. Gespielt werden vor allem Originalkompositionen für Handglocken, aber auch bearbeitete Kirchenmusik, Chorale, folkloristische Melodien sowie Film- und Musicaltracks.

Tickets zum Preis von 10 Euro gibt es unter Telefon: 036781/40177, 036781/41911 oder 036781/41815.