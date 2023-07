Gottesdienst um 6.30 Uhr in Branchewinda

Branchewinda. Wenn das Sonnenlicht am Morgen auf den Altartisch fällt, feiert die Kirchgemeinde in Branchewinda einen Gottesdienst.

Die Kirchgemeinde Branchewinda lädt zu einem Gottesdienst zu ungewöhnlicher Stunde: Am Sonntag, dem 23. Juli, 6.30 Uhr feiern wir den Jakobustag, informierte Pastorin Cornelia Engelke. „In den letzten Julitagen steht die Sonne am Morgen so, dass sie eine gewisse Zeit durch ein romanisches Fenster in unsere Jakobuskirche scheint. Dies ist eine Besonderheit, denn der Lichtschein trifft nur an diesem Tag genau auf den Altartisch und vollführt in seinem Lauf ein anrührendes Schauspiel. Wir können sagen: Ein gelungenes Zeichen damaliger Baukunst.“

Für die Kirchgemeinde ist es ein Grund, sich an den heiligen Jakobus, dem Schutzpatron der Pilger, zu erinnern. Der Heilige Jakobus war ursprünglich ein Fischer. Er gehörte zu den Männern, die Jesus nachfolgten. In der Kraft des Heiligen Geistes vermochte Jakobus, den Glauben an den Auferstandenen in Spanien zu verkündigen. Jakobus fand an einem 25. Juli in Compostela in Spanien seine letzte Ruhe. Seither befindet sich dort eine große Pilgerstätte. „Wir freuen uns, wenn auch Sie sich am 23. Juli auf den Weg machen, um zur Jakobuskirche Branchewinda zu kommen“, heißt es abschließend.