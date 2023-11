Gottesdienst und Friedensgebet in der Kapelle

Arnstadt. Christen beten in Arnstadt in ökumenischer Verbundenheit um Frieden.

Vom 12. bis 22. November findet die diesjährige ökumenische Friedensdekade statt. Unter dem Motto „ Sicher nicht - oder?“ werden die aktuellen Verunsicherungen aufgegriffen, die in Gesellschaft, Kirche und Politik zu spüren sind. Nach über zwei Jahren Pandemiegeschehen, dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, der damit verbundenen Energiekrise und dem großen Kaufkraftverlust aufgrund der immensen Inflation, und brandaktuell, der dramatischen Lage in Nahost sind viele Menschen verunsichert, was ihre Zukunftsperspektiven und was die Zukunft dieser Welt betrifft, sagte Pfarrer Tomas Kratzer. Christen beten in ökumenischer Verbundenheit um Frieden. Der Kirchliche Dienst im Marienstift und die Stadt Ökumene Arnstadt laden dazu ein: Am Sonntag, 12. November, wird die Friedensdekade um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kapelle der Orthopädischen Klinik, Wachsenburgallee 12, Arnstadt eröffnet. Dieser Gottesdienst wird von den Jonas Singers gestaltet. Vom 13. bis 21. November wird dann zum täglichen Friedensgebet um 18 Uhr in die Kapelle der Fachklinik eingeladen. Seinen Abschluss findet die Friedensdekade dann am Buß- und Bettag, Mittwoch, dem 22. November, mit einem Gottesdienst um 18 Uhr in der Bachkirche.