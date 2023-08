Gräfenroder siegen in Frankenhain beim Ironmännchen

Frankenhain. Der Kirmesverein Frankenhain will die Tradition seines Spaßwettkampfes fortsetzen.

Danke an die Teams, an die Sponsoren, an alle Besucher, Mitglieder und Helfer, sagt Stefan Bühler als Ideengeber und Moderator der zweiten Auflage des „Frankenhainer Ironmännchen“. Die drei besten Teams auf dem Podest sind 1. Kirmesgesellschaft Gräfenroda, 2. Skiverein Eintracht Frankenhain, 3. Kirmesverein Frankenhain geworden. Der Kirmesverein Frankenhain hofft auf viele weitere Jahre mit der neuen Tradition, an der diesmal neun Mannschaften teilnahmen. Es ging bei den Wettkämpfen um Schnelligkeit, Kraft und Geschick. Und bei allem um den Spaß und die Gemeinsamkeit. Statt Eintritt nahm man Spenden für das Kinderhospiz Mittelthüringen entgegen.