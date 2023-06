Griesheimer Fußballer mit großem Herz

Trikots, Bälle und Trainingsmaterialien schickte der SV Fortuna Griesheim nach Tansania. Vereinsmitglied Henry Buchberger, der derzeit auf Weltreise ist, hatte dort ein Nachwuchsteam entdeckt, dem es an vielem fehlte.

Griesheim. Dank einer Spende aus Thüringen verbessern sich Trainingsbedingungen für Nachwuchsteam in Tansania.

Ein Ball. Das ist alles, was der South Boma FC besitzt. Der tansanische Fußballclub hat seine Heimat in Boma Ng‘ombe, einer Kleinstadt unweit des Kilimandscharo. Genauer gesagt sind es Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus den Dörfern Amani und Muungano, die sich jeden Tag treffen und eine Runde Fußball spielen.

Wenn man die Jungen, auch ein Mädchen ist dabei, spielen sieht, dann geht mir als Fußballenthusiast und ehemaligen Trainer das Herz auf. Mit einer großen Begeisterung frönen sie ihrem Hobby. Trotz der rauen Platzverhältnisse scheuen sie keinen Zweikampf. Aufmerksam wurde ich auf diese Kicker vor etwa drei Monaten, als ich meine tansanischen Freunde Hilary und Ulomi in Boma Ng´ombe besuchte. Im Gespräch mit den Fußballern fragte ich, was sie denn gebrauchen könnten, wenn sie sich etwas wünschen könnten. Hassans Antwort war schlicht und einfach: einen Ball.

Ehrlich gesagt, überraschte mich diese Antwort, hätten sie diese Liste doch beliebig fortsetzen können. Noch am selben Abend kontaktierte ich meinen Heimatverein, den SV Fortuna Griesheim. Mit dem Vorsitzenden Andreas Leidigkeit sowie dem Stellvertreter Mario Bloß sprach ich über eine mögliche Unterstützung.

Überreden musste ich die beiden nicht, denn für sie sind Aktionen wie diese eine Herzensangelegenheit. Anfang Juni verschickten meine Vereinskollegen ein 25 Kilo schweres Paket. Am 20. Juni erfolgte die offizielle Übergabe in Boma.

In meiner kleinen Rede sprach ich über meinen Heimatverein, der diese Aktion selbstlos unterstützt, und über den Fußball, der in der Lage ist, Grenzen zu überwinden.

Mein Freund Ulomi erklärte mir, dass dieses Paket eine unglaublich große Bedeutung für die Spieler habe und dabei helfen wird, dass Talent der Kinder und jungen Erwachsenen zu fördern. „Mit den Materialien können wir in Zukunft viel besser trainieren“, ergänzte Trainer Fanuel. Die Griesheimer indes planen schon das Verschicken eines zweiten Paketes.

Als ich mich an diesem Tag vom South Boma FC verabschiedete, konnte ich nicht nur in etliche glückliche Gesichter blicken, sondern erntete auch viele herzliche Umarmungen. Einer der älteren Spieler nahm meine Hand, bedankte sich und sagte: „Dieser Ort ist von nun an deine zweite Heimat und du bist hier immer und jederzeit willkommen.“ Ein Satz, der bei mir noch lange nachhallen sollte.