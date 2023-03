In Arnstadt sind Unbekannte in die Büros eines Notars eingebrochen. (Symbolbild)

Größere Menge Holz gestohlen und Einbruch in Notariat

Die Meldungen der Polizei für Arnstadt und Umgebung.

Einbruch in Notariat

Bisher unbekannte Täter haben sich in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen eines Notars in der Arnstädter Lindenstraße verschafft. In der Folge durchwühlten der oder die Täter laut Polizei Schränke und Schubladen der Büros und entwendeten 500,- Euro Bargeld aus einer Geldkassette. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Große Menge Holz entwendet

Am Freitag meldete der zuständige Forstamtsleiter der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau den Diebstahl von zehn Festmetern Nutzholz im Lütschegrund. Bisher unbekannte Personen hatten das Holz im Wert von etwa 1000 Euro vom Nutzholzpolter im Lütschegrund aufgeladen und abtransportiert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 03677/601124 entgegen.

Auf E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Samstagmittag gegen 12.20 Uhr fiel Polizeibeamten im Arnstädter Mühlweg eine männliche Person auf einem E-Scooter auf, welcher gerade den Mühlweg befuhr. Die Beamten kontrollierten den 24-Jährigen und dessen E-Scooter. An dem E-Scooter befand sich kein Versicherungskennzeichen, es bestand kein Versicherungsschutz. Dem 24-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichterversicherungsgesetz eingeleitet.

