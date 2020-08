Großbreitenbach: Feuerwehr verschiebt Jubiläum

Beim Feuerwehrfest in Großbreitenbach wurde immer viel geboten.

Großbreitenbach. Feier soll 2021 in Großbreitenbach nachgeholt werden

Schweren Herzens sagte jetzt die Feuerwehr Großbreitenbach ihr beliebtes Feuerwehrfest ab, das in wenigen Tagen zum 30. Mal stattgefunden hätte. „Uns war bereits vor Monaten schmerzlich klar geworden, dass es mit Corona eine Austragung unseres Festes wie in den letzten Jahren, nämlich mit Festzelt und Rahmenprogramm, nicht geben kann“, schrieben die Floriansjünger am Wochenende auf Facebook. Auch bei einer kleinere Festvariante müssen die aktuellen Richtlinien des Infektionsschutzgesetzes beachtet werden. „Dies wollten wir weder uns noch unseren Gästen zumuten“, hieß es.

Der Entschluss, in diesem Jahr auf das Feuerwehrfest zu verzichten, sei unumgänglich gewesen. „Dies tut uns sehr leid, wären wir doch gern bereit gewesen, Gäste zu empfangen und das gesellschaftliche Leben wieder etwas zu bereichern“, so die Feuerwehrleute. Aber: Das Fest entfalle nicht ersatzlos, zumal es zum 30. Mal hätte stattfinden sollen. Es wird vom 10. bis 12. September 2021 nachgeholt.