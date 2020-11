Großbreitenbach: Gemeindesaal im Gästehaus Marienschule eingeweiht

Zur Feier des Reformationsgottesdienstes am Samstagnachmittag in der Kirche Sankt Trinitatis in Großbreitenbach wurde der neue Kirchgemeindesaal im Gästehaus Marienschule eingeweiht. Superintendentin Elke Rosenthal hielt die Predigt, welche sie als eine gewisse inhaltliche Vorwegnahme des kommenden Weihnachtsfestes verstanden wissen wollte.

Das „Fürchtet euch nicht!“, welches der Weihnachtsengel mit der Geburt des Heilands als aufmunternden Ruf den Gläubigen entgegenbrachte und den der Gottessohn später zum Leitmotiv seines Handelns in der Welt machte, war das gedankliche Predigtleitmotiv. Pfarrer Fred Klemm übernahm den Part des Dankens an alle, die beim Neubau im alten, baufälligen Gebäude der Marienschule planten, bauten, halfen, entschieden und mit viel Geld zur Stelle waren. „Ich hatte in fast 40 Dienstjahren immer nur mit alten und sanierungsbedürftigen Gebäuden zu tun. Wenn ich in einer Kirchgemeinde überhaupt etwas Neues in der baulichen Substanz erleben wollte, musste ich in den Westen zu unseren Partnern fahren“, sagte er scherzhaft.

Dass im Kirchspiel Großbreitenbach in der alten Bau-Hülle der Marienschule etwas Schönes, Funktionstüchtiges und auch dringend Notwendiges entstehen konnte, sei dem Weitblick Einzelner, zu denen allen voran die Herbergsfamilie Anschütz gehört, mutigen Entscheidern in den Kirchenämtern, den Bauleuten und vielen Mithelfern geschuldet. Superintendentin Elke Rosenthal war in der Predigt zum Reformationsfest der aktuelle Bezug zum Alltag wichtig. Das „Fürchtet euch nicht!“ behalte seine Gültigkeit, was aber nicht bedeute, dass sie sich, wie so viele auch, dennoch fürchte. „Ich fürchte mich vor so vielen vom Coronavirus neu Infizierten, vor den vielleicht nicht ausreichenden Intensivbetten und den Pandemie-Toten“, rief sie den Gläubigen von der Kanzel zu.