Große Oper auf kleiner Bühne

Rund einen Monat nach der umjubelten Premiere im eigenen Halberstädter Hause gastierte das Nordharzer Städtebundtheater mit der Lortzing-Oper „Zar und Zimmermann“ im Theater im Schlossgartentheater. Große Opern auf kleinen Bühnen sind nicht selbstverständlich, in Corona-Zeiten gleich gar nicht. Da das Halberstädter Theater aber nicht nur konsequent an seiner Operntradition festhält, sondern auch eine ähnliche Bühnengröße wie das Arnstädter aufweist, ließ sich das Gastspiel gut realisieren.

Dass man im Arnstädter Theater in den letzten Jahren einiges in die Technik investierte, gereichte da auch zum Vorteil. „Die Halberstädter haben gesagt, so einen tollen Beamer, wie wir, haben sie nicht“, berichtete Theatervereinsvorsitzender Reinhard Köhler. Und auch die Investitionen in die Tontechnik machte sich nun mit einem wahren Hörerlebnis bezahlt. „Nur bei der Beleuchtung, da müssen wir noch etwas tun, aber das wissen wir“, meinte Köhler.

Albert Lortzings (1801–1851) „Zar und Zimmermann“ mit seinen eingängigen, populären Musiknummern knüpft an die sogenannte Große Gesandtschaft an, mit der Zar Peter der Große 1697/98 nach Westeuropa reiste, um dort höchst persönlich einen Wissens- und Personaltransfer in sein reformbedürftiges russisches Riesenreich zu organisieren. Auch wenn das mir dem Inkognito in der Oper genauso wenig klappt wie im realen Leben.

Wobei man Lortzing, der sich das Libretto aus dem im Uraufführungsjahr 1837 populären Stoff selbst gebastelt hat, nicht vorwerfen kann, dass er dem Zaren völlig auf den Leim geht. Natürlich ist der tatkräftige, wissensdurstige Herrscher der positive Held der Geschichte. Aber daran, wie er mit seinen Gegnern zu verfahren gedenkt bleibt kein Zweifel. Im holländischen Saardam jedenfalls stecken der Zar und sein Beinahe-Namensvetter in Zimmermanns-Kluft, was zu allerhand Verwirrungen führt, buhlen doch sowohl der französische wie der englische Gesandte um die Gunst des Zaren und erwischen dabei schon mal den falschen Herrn.

Klaus-Uwe Rein als Bürgermeister Bett ist Publikumsliebling

Eigentlicher Star das Abends und unverkennbarer Publikumsliebling war allerdings Klaus-Uwe Rein als eitler, aufgeblasener und mit Selbstlob gespickter, dabei in Wahrheit umso trotteliger, Bürgermeister van Bett. Der Bass, dem vor Kurzem der Titel Kammersänger verliehen wurde, darf den Komödianten so richtig von der Leine lassen und mit seiner Stimme glänzen.

Tobias Amadeus Schöner gibt den schlichten dafür umso eifersüchtigeren Peter Iwanow, Michael Rapke den reservierten Zaren. Für reichlich Humor sorgte mit einem herrlich überspitzten Habitus André Gass als der französische Gesandte Marquis von Chateauneuf. Während sein englischer Konkurrent, Lord Snydham (Gijs Nijkamp) natürlich britisch-reserviert daher kam. Norbert Zils komplettierte das Diplomatentrio. Er trug nicht nur das Zarenwappen auf der Aktentasche, sondern den russischen Verbindungsoffizier des Zaren nach Russland sozusagen im Gesicht.

Für die Lovestory zur Staatsaktion brauchte es noch die Nichte des Bürgermeisters, die Bénédicte Hilbert als hübsche Holländermaid frisch und mit klarer Diktion beisteuerte. Thea Rein war eine Zimmermeisterin Brown wie aus einem Holländer-Gemälde. Im Graben steuerten Fabrice Parmentier und seine Musiker den mitreißend musikalischen Schmiss für eine Oper bei, die schon immer einfach gute Laune macht. Und so haben am Ende alle Mitwirkenden gezeigt, große Oper geht auch auf einer kleinen Bühne und in Corona-Zeiten – mit Fantasie, Disziplin und Können.