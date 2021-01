Große Schritte trotz Pandemie

Die Nervosität ist Bürgermeister Frank Spilling (pl) anzumerken, als er Ende Februar seinen Rundgang durch fünf Dörfer des ehemaligen Wipfratals antritt. Wenige Minuten zuvor war er darüber informiert worden, dass es in einem Seniorenheim in Arnstadt einen Corona-Verdachtsfall gibt.



Die Behörden sind in höchster Alarmbereitschaft. Noch weiß niemand, wie man mit der beginnenden Pandemie umgehen soll und muss. Eines weiß der Bürgermeister aber zu diesem Zeitpunkt bereits: „Das wird kein leichtes Jahr.“



Nicht nur die Arbeit der Verwaltung muss komplett umstrukturiert werden: Etliche Mitarbeiter gehen ins Homeoffice, die Rathaustüren öffnen sich nur noch für Bürger, die zuvor Termine vereinbart haben. Viele Verwaltungsakte werden schriftlich oder per Mail erledigt.

Spürbar ist die Pandemie auch bei den Finanzen: Aufgrund behördlich angeordneter Geschäftsschließungen, wegen wegbrechender Aufträge und Kurzarbeit sinkt allein die Gewerbesteuer um sieben Millionen Euro. Auch bei der Einkommensteuer ist ein entsprechendes Minus zu verzeichnen.



Das bringt zwar viele Unsicherheiten mit sich, führt letztlich aber nicht dazu, dass die Stadt Arnstadt vom eingeschlagenen Kurs abweichen muss. Wichtige Stellen im Rathaus, die teils über Monate vakant waren, werden neu besetzt. So kann der Bürgermeister nun unter anderem auf zwei hauptamtliche Beigeordnete zurückgreifen, Aufgaben delegieren.



Zudem lassen Bund und Land die Kommunen nicht im Regen stehen: Sie weisen Zuschüsse an, die dafür sorgen, dass Investitionen nicht auf Eis gelegt werden müssen. Am Obertunk steht das neue Feuerwehrgerätehaus kurz vor der Fertigstellung, auch neue Fahrzeuge konnten beschafft werden. Das ist wichtig angesichts der nach wie vor steigenden Einsatzzahlen. Um im Stadtgebiet, auf den Autobahnen, entlang der ICE-Strecke und im Industriegebiet gleichermaßen Hilfe leisten zu können, benötigt die Feuerwehr Spezialtechnik. allein beschaffen muss Arnstadt diese Technik indes nicht: Schon vor Jahren wurde mit dem Amt Wachsenburg ein Wechselladerkonzept vereinbart, beide Kommunen steuern ihren Anteil an nötiger Technik hierzu bei.



Direkt nebenan wurde der lang ersehnte Spatenstich für den Bau eines neuen Kunstrasenplatzes gesetzt. Er wird 2021 fertiggestellt, zudem soll ein neues Sozialgebäude für die Sportler entstehen. Die Zeiten der gammeligen Umkleidekabinen ist damit vorbei.



Geld floss auch in den Schlossgarten. Wege wurden saniert, die Konzertmuschel wird endlich in die Kur genommen. Die Ortstermine des Bürgermeisters blieben auch nicht folgenlos: Die Ortsteilbürgermeister äußern Wünsche, die bereits 2020 in Teilen umgesetzt wurden. 2021 sollen weitere Maßnahmen anlaufen. Und das Obere Wipfratal, dem der erste besuch des Bürgermeisters im Februar galt, soll ins Dorferneuerungsprogramm. Das beschloss der Stadtrat in seiner letzten Sitzung des Jahres.



Auffällig ist: Die Zeit der Grabenkämpfe, der nicht immer zielführenden, dafür ausufernden Debatten im Stadtrat ist vorbei. Spilling agiert verbindlich, wirkt ausgleichend, schafft es, Kompromisse zu schließen.

Die letzten Tage des Jahres nutzt er dann noch einmal für – wenn auch pandemiebedingt kleine – Ortstermine: Die Waldlaufstrecken auf der Alteburg werden eingeweiht und die Hundewiese an der Hammerecke. Und das Band im frisch sanierten Berggartenweg wird durchgeschnitten. Die Auswirkungen werden ab Januar viele Arnstädter spüren: Dank neuer Leitungen im Berggartenweg kann nun weiches Ohrawasser in Arnstadts hartes Brunnenwasser gemischt werden.

Die Kalkränder in den Töpfen dürften dadurch deutlich weniger werden.