Ichtershausen. In Ichtershausen wird erstmals der Prinzenpaar-Empfang in der Neuen Mitte abgehalten.

Großer Auftritt für die Gardemädels

Die Gardemädchen standen Spalier auf der Treppe in der Neuen Mitte in Ichtershausen, wo im Saal zum ersten Mal Prinzenpaar-Empfang gefeiert wurde. Prinz Marcus I. und Prinzessin Karolin I. begrüßten etwa 100 Gäste, darunter zahlreiche Sponsoren, denen man danken wollte und ein buntes Programm bot. Abends wurde in der Stadthalle in Arnstadt stimmungsvoll die große Prunksitzung der fünf Vereine aus Arnstadt, Ichtershausen, Haarhausen und Plaue gefeiert. Gemeinsam unternahmen sie eine närrischen Reise um die Welt. Von beiden Veranstaltungen finden Sie eine Diaschau im Online-Auftritt unserer Zeitung unter ta-arnstadt.de