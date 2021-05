Großer Erfolg beim Bundeswettbewerb für Mitglieder der Musikschule Arnstadt-Ilmenau

Ilm-Kreis. Charlotte Hofmann und Emil Beck präsentieren ihr musikalisches Können

Am Pfingstwochenende fand die Wertung zum 58. Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ statt. Eigentlich war es in diesem Jahr erst der 57. Bundeswettbewerb, denn im vergangenen Jahr endete für viele Bundesländer dieser musikalische Vergleich aufgrund der Corona-Pandemie schon nach dem Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“. Der Bundeswettbewerb konnte nicht stattfinden.

Damit sich diese erlebte Enttäuschung bei den Teilnehmern nicht wiederholen kann, wurde in diesem Jahr der Wettbewerb als Video-Wettbewerb geplant und durchgeführt, berichtet Jochen Hille, Leiter der Musikschule Arnstadt-Ilmenau.

Bremen selbst als Gastgeberstadt blieb somit nur den Organisatoren vorbehalten. Die Durchführung eines Video-Wettbewerbes stellte Organisatoren, Teilnehmer und Jurymitglieder vor neue und nicht einfache Herausforderungen.

Von den insgesamt acht Teilnehmern der ersten Wertungsrunde aus der Musikschule Arnstadt-Ilmenau erreichte Charlotte Hofmann in der Altersgruppe III in der Kategorie Blockflöte die entsprechende Punktzahl für eine Teilnahme am Bundeswettbewerb. Dort wurde die musikalische Leistung der 13-Jährigen von einer Fachjury mit 22 Punkten und damit mit einem zweiten Preis bewertet. Ihre erste Wettbewerbsteilnahme auf Bundesebene ist ein großer Erfolg, auf den sie und ihre Lehrerin Almut Freitag sehr stolz sein können.

Ebenso erfolgreich war ein weiterer Wettbewerbsteilnehmer aus dem Ilm-Kreis. Emil Beck (17 Jahre), der seit vielen Jahren an der Musikschule Arnstadt-Ilmenau Klavier- und Fagott-Unterricht erhält, trat im Fach Orgel in der Altersgruppe V an und wurde auf diesen Wettbewerb durch Kantor Jörg Reddin vorbereitet. Er erspielte sich in der Kategorie Orgel eine Teilnahme am Bundeswettbewerb und wurde dort mit 22 Punkten und einem 2. Preis bewertet. „Allen Teilnehmern und Lehrkräften herzliche Glückwünsche“, teilt Jochen Hille mit.