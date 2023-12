Großflächige Baumpflanzung in Arnstadt

21 Bäume wurden entlang des Radwegs/Schwarzen Wegs in Arnstadt in zwei Reihen erfolgreich gepflanzt

Arnstadt Stadt leistet Beitrag für die Grünflächen und den Umweltschutz

Förderung von Grünflächen und Umweltschutz: Das sind die Maxime des städtischen Baumpflanzungsprojekts der Stadt Arnstadt. Es ist bereits die Hälfte der geplanten Bäume im Stadtgebiet und in den Ortsteilen gepflanzt worden. In dieser Woche wird die Maßnahme fortgesetzt.

Seitens der Arnstädter Stadtverwaltung heißt es, dass die bisherigen Baumpflanzungen sich wie folgt zusammensetzen: 21 Bäume sind entlang des Radwegs/Schwarzen Wegs in zwei Reihen erfolgreich gepflanzt geworden. Die Pflanzung besteht aus einer Mischung aus Ulme, Zitterpappel, Zerreiche, Silberlinde, Feldahorn, Walnuss, Holzbirne, Spitzahorn, Grünesche und Spitzahorn. Die erste Reihe am Radweg ist bereits im März dieses Jahres realisiert worden. Eine Weißtanne ist in Siegelbach gepflanzt worden und bereichert nun die örtliche Vegetation. Damit sind 22 von 40 Bäumen bereits erfolgreich gesetzt worden.

In dieser Woche sind 19 weitere Baumpflanzungen geplant, darunter: sieben Zürgelbäume am Busumsteigepunkt Erfurter Kreuz, zwei Spitzahorne und eine Winterlinde am Ortseingang von Espenfeld, eine Felsenbirne und eine Blumenesche auf dem Friedhof in Espenfeld, drei Silberlinden und eine Rotesche auf dem Friedhof in Dannheim, eine Zelkove am Kurhausplatz und ein Spitzahorn in der Marlittstraße.

Baumarten nach bestimmten Kriterien ausgewählt

Das Ziel sei es, die Pflanzung bis Ende dieser Woche abzuschließen, teilt Stadtsprecherin Alexandra Lehmann mit. Alle ausgewählten Baumarten seien sorgfältig im Hinblick auf ihre Klimaverträglichkeit, Trockenheitsverträglichkeit und Anpassungsfähigkeit ausgewählt worden. Denn schließlich sollen sie mit den vorherrschenden Bedingungen sehr gut zurechtkommen und entsprechend wachsen. Nur so kann ein Beitrag für den Umweltschutz geleistet werden.

In Ergänzung zu den Baumpflanzungen plant die Stadt Arnstadt, abhängig von der Witterung, eine 1700 Quadratmeter große Blühwiesenfläche im Bereich des Schwarzen Wegs anzulegen. Diese Fläche wird extensiv gepflegt und dient der Förderung der regionalen Biodiversität.

Die öffentliche Ausschreibung der Baumpflanzungen ist erfolgreich an das Galabau-Unternehmen „Landschaftsbau Erfurt Simonsen GmbH & Co KG“ vergeben worden, so die Verwaltung. Das Unternehmen werde nicht nur die Pflanzung, sondern auch die Pflege für die kommenden fünf Jahre verantworten. Nach Ablauf dieser Zeit übernimmt die Stadt die langfristige Pflege der Bäume.