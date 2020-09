Großliebringen: Katzendame entbindet bei Ankunft im Tierheim

Das Tierheim in Großliebringen ist für die Stadt Stadtilm, Stadt Arnstadt, VG Riechheimer Berg, Ilmtal und Amt Wachsenburg Ansprechpartner für einheimische herrenlose Tiere. So war es auch in dieser Woche als ein kleiner Mischlingsrüde an der Setze in Arnstadt aufgegriffen wurde. Er konnte aber genauso, wie die kleine Chihuahua Hündin die vor der Polizeistation am Mühlweg in Arnstadt saß, wieder an die Besitzer übergeben werden.

Diese Meerschweinchen suchen ein neues Zuhause. Foto: Hans-Peter Stadermann

Noch auf ein neues Zuhause warten eine Meerschweinchen-Mutter mit ihren drei putzigen Jungen. Die Jungtiere sind vier Wochen alt und sind der Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. „Sie können sofort vermittelt werden“, erzählt Sylke Mönch, die Chefin vom Tierheim in Großliebringen. Noch etwas gewartet werden muss mit der Vermittlung von insgesamt vier Samtpfoten und deren Katzenmutter. Die getigerte Katze wurde am 26. Juli in der Damaschkestraße in Arnstadt gefunden. Anwohner haben sie in ein Körbchen gesetzt und fuhren nach Großliebringen. Kurz vor dem Eintreffen im Tierheim begann der Geburtsvorgang. Am Ende erblickten im Tierheim vier gesunde Katzenbabys das Licht der Welt. Diese sind jetzt sechs Wochen alt und können in drei Wochen vermittelt werden. „Es besteht aber die Möglichkeit“, so die Tierheimchefin, „sich die Tiere vor Ort anzuschauen und reservieren zu lassen“. Übrigens hat sich bis heute kein Besitzer der Katze gemeldet.

Wer nicht so lange warten möchte, kann auch in das Tierheim nach Großliebringen kommen. Etwas ältere Katzendamen- und Herren sind noch zu vermitteln.

Kontakt zum Tierheim in Großliebringen: Telefon 03629/802341