Großliebringen: Weiße Schönheit übt sich in Zurückhaltung

Neugierig kommt der rot-weiße Kater an die Tür gelaufen. „Das ist ein Schmuser“, sagt Tierheimchefin Sylke Mönch lachend. Am Dienstagabend hat er bei ihr in Großliebringen ein Zimmer bezogen. Der hübsche, unkastrierte Tiger stammt aus Arnstadt, lief vom Hauptbahnhof aus Passanten bis ins Westviertel nach. Da er gepflegt und sehr menschenbezogen ist, geht Sylke Mönch davon aus, dass er Besitzer hat. „Wer ihn vermisst, sollte sich bitte bei uns melden“, so die Tierheimchefin.

Dieser hübsche Kerl stromerte in Arnstadt in der Nähe des Bahnhofs herum. Nun wird sein Besitzer gesucht. Foto: Britt Mandler

Deutlich zurückhaltender als der Rot-Weiße ist ein weißer Kater, der vor wenigen Tagen aufgenommen wurde. Er hat zwei verschiedenfarbige Augen und ist, wie viele weiße Samtpfoten, taub.

Der acht Jahre alte Kater war bisher eine reine Wohnungskatze – das sollte aus Sicherheitsgründen auch so bleiben. Allerdings tat er sich zunehmend schwer damit, dass es beim Vorbesitzer Artgenossen gab. Da er sie nicht hörte, erschrak er oft und wehrte sich dann auch mit Tatzenhieben. Neue Besitzer sollten ihm daher ein ruhiges Zuhause bieten und Geduld mitbringen. Denn der Kater braucht Zeit, bis er auftaut und Vertrauen schenken kann. „Katzenerfahrene Menschen kommen aber mit ihm klar“, ist Sylke Mönch sicher.

Das Tierheim Großliebringen ist zu erreichen unter Telefonnummer 03629/802341.