Großliebringer Denkmäler unter dem Hammer

Das ehemalige Spritzenhaus gehört zu den markantesten Gebäuden in Großliebringen.

Großliebringen. Zwei Gebäude finden für wenig Geld neue Besitzer, müssen aber saniert werden:

Gleich zwei denkmalgeschützte Objekte aus Großliebringen standen vor wenigen Tagen in Leipzig zur Versteigerung. Beide fanden neue Besitzer, teilte jetzt eine Sprecherin der Sächsischen Grundstücksauktionen AG mit. Die ehemalige Dorfschule bekam bei 9000 Euro den Zuschlag. Das entsprach dem Mindestgebot. Das ehemalige Spritzenhaus der Feuerwehr in der Ortsmitte wurde für 9500 Euro verkauft. In beiden Gebäuden muss viel saniert werden, ehe sie nutzbar sind.