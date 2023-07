Großliebringer Jugendclub füllt sich mit Nachwuchs

Großliebringen. Tiere suchen ein Zuhause: Tierschutzkatzen sollten schnellstmöglich in gute Hände gehen.

In einer Woche ist es so weit: Die von den Kindern heiß ersehnten Sommerferien beginnen. Das ist auch in Großliebringen spürbar. Die Tierpension Mon Plaisir ist weitgehend ausgebucht.

Dieser prächtige rote Kater ist Fremden gegenüber ein wenig skeptisch. Foto: Britt Mandler / Funke Medien Thüringen

Viel Arbeit in der Ferienzeit

Das Team, das auch das Ilm-Kreis-Tierheim betreut, hat aber nicht nur in der Pension alle Hände voll zu tun: Seit einigen Tagen kümmern sie sich intensiv um mehrere Katzen, die aus einem Tierschutzfall stammen.

Einige der Tiere sind frisch vom Tierarzt zurück. Sie wurden kastriert, um zu vermeiden, dass sie sich erneut vermehren. Das war bei ihnen in der Vergangenheit schon mehrfach der Fall. Eine der Samtpfoten ist nach einer Beißerei, die auf die schlechten Haltungsbedingungen zurückgeht, verletzt. Und alle Katzen sind untergewichtig.

Fremde beäugen sie derzeit noch skeptisch. „Sie tauen aber zunehmend auf“, weiß Tierheimchefin Sylke Mönch.

Im Jugendclub des Tierheims gibt es Nachwuchs, der gern mal die große Klappe hat. Foto: Britt Mandler / Funke Medien Thüringen

Liebevolles Zuhause soll Katzenseelen heilen

Für die Stubentiger sei es das beste, so schnell wie möglich in ein liebevolles Zuhause umzuziehen – möglichst nicht mit den Artgenossen, mit denen sie bislang mehr schlecht als recht zusammenlebten.

Im Tierheim werden aber auch einige Fundkatzen betreut, die inzwischen vermittelt werden dürfen.

Auch füllt sich langsam der so genannte Jugendclub. In dieses Gehege ziehen Katzenbabys, die in Großliebringen das Licht der Welt erblickt haben und von ihren Müttern entwöhnt sind. Munter tollen die Welpen über die Kratzbäume, fangen sich gegenseitig, jagen dem eigenen Schwänzchen hinterher und klettern den Beschäftigten des Tierheims auch schon mal wacker das Bein hoch.

Katzenbabys werden von Müttern entwöhnt

Ideal wäre es, wenn diese Kätzchen in einen Haushalt ziehen, in dem es bereits eine Katze gibt. „Diese Beiden lassen wir allerdings nur zusammen ausziehen“,

Dieses schwarze Kätzchen möchte gern mit seinem Geschwisterchen umziehen, das genauso aussieht. Foto: Britt Mandler / Funke Medien Thüringen

zeigt Sylke Mönch auf zwei kleine Schwarzpelze. Die Geschwister hängen sehr aneinander, schlafen eng umschlungen, suchen sich, wenn der andere einmal außer Sichtweite ist. „Sie zu trennen wäre ein Fehler“, weiß die Tierheimchefin.

Katzenwelpen sind bereit zum Auszug

Die meisten der Katzenbabys, die im Tierheim geboren wurden, sind in den nächsten Tagen auszugsbereit. Zwei der Welpen konnten zudem noch nicht vermittelt werden. Am Aussehen und Verhalten liegt es nicht: Sie sind zuckersüß und sehr auf Menschen bezogen. Aus den kleinen Kätzchen dürften schon bald große Schmusekatzen werden.

Das Tierheim Großliebringen ist zu erreichen unter Telefon: 03629 / 802341.