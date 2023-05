Ilm-Kreis. Der Ilm-Kreis darf nun über sein Budget verfügen:

Final geprüft wurde jetzt der Haushalt des Ilm-Kreises. Das teilte der Sprecher des Thüringer Landesverwaltungsamtes mit. „Es wurde ein Kredit in Höhe von ca. 3,4 Millionen Euro genehmigt. Das Haushaltsvolumen beträgt 185.688.500 Euro“, so Michael Achard. Mit Abschluss der Prüfung könne der Landkreis in seine Vorhaben investieren. Zustandegekommen war das Budget erst nach harten politischen Auseinandersetzungen und Kürzungen.