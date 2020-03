Grünes Licht für Investitionen

Ohne Diskussion und Gegenstimme wurde am Mittwochabend der Haushalt 2020 für die Stadt Plaue verabschiedet. Trotz Investitionen sollen in diesem und den kommenden Jahren Schulden abgebaut werden – von 1069 Euro pro Einwohner auf 917 im Jahr 2022, kündigte Bürgermeister Jörg Thamm (CDU) an. Die 608.500 Euro, welche Plaue als Schlüsselzuweisung vom Land bekommt, werden durch 598.400 Euro Kreisumlage fast wieder aufgebraucht. Von 120 auf 132 Euro pro Einwohner steigt die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Geratal/Plaue.

Dass man heute mehr zahle als früher in der Verwaltungsgemeinschaft Oberes Geratal, liege daran, dass die neue VG auch mehr Aufgaben für die Stadt übernehme, wie den Kindergarten oder den Bauhof, erklärte Thamm.

Kindergarten soll vergrößert werden

Investiert werden soll unter anderem in die Erweiterung des Kindergartens. 827.000 Euro kostet das Projekt, 736.000 Euro davon werden gefördert. Ende 2020 soll der Anbau bezugsfertig sein. Die Zeit dränge, machte Jörg Thamm deutlich. Man müsse Kinder schon in anderen Einrichtungen der VG unterbringen, sei „bis unters Dach“ voll.

Sanierung des Schwimmbades

Im Haushalt stehen auch Posten für die Beseitigung von Hochwasserschäden, die Sanierung des Jüdischen Friedhofs und den ländlichen Wegebau von Neusiß nach Rippersroda. Weitergehen soll es mit der Sanierung der Bahnhofsstraße. In diesem Jahr kommt der Bereich rund um den Postplatz und bis zur Gerabrücke dran. Im Sommer, so schätzt der Bürgermeister, kann es da mit den Arbeiten weiter gehen. Ebenfalls auf dem Plan steht die Sanierung des Schwimmbades. Diese soll allerdings schrittweise bis 2023 erfolgen. „Immer außerhalb der Saison“, erklärte Thamm. Ob alle am Mittwoch vom beauftragten Planungsbüro vorgestellten Ideen umgesetzt werden können, ist dabei fraglich. „Wir müssen mit der notwendigen Technik anfangen und dann schauen, wie weit wir kommen“, erklärte Thamm. 840.000 Euro sind insgesamt für die Sanierung vorgesehen, 756.000 Euro kommen als Fördermittel vom Bund. In diesem Jahr soll ein neues Absatzbecken entstehen. Das ist dringend notwendig, damit das Bad weiter betrieben werden kann. Wichtig ist zudem, dass künftig das Freibad barrierefrei ist. Das fordert der Fördermittelgeber.

Zudem soll das Umfeld des Kleinkindbereiches neu gestaltet werden. In wieweit dann in Zukunft auch Ideen wie eine Picknickwiese oder ein schattiger Rückzugsraum mit Hängematten umgesetzt werden können, hängt vom Geld ab, das nach den dringend notwendigen Investitionen noch übrig ist.

Straßenbau mit Blick auf die Finanzen

Die Finanzen im Blick zu behalten, mahnte VG-Vorsitzender Frank Geißler auch mit Blick auf die Straßen an. Hier wurde am Mittwoch das Stadtbodenkonzept vorgestellt. Ein solches ist nötig, um Städtebaufördermittel auch für die Straßensanierung eingesetzt werden können. Dafür erfasste ein Ingenieurbüro den Bestand an Straßen, kategorisierte sie nach Altstadt-, Anlieger-, örtliche und überörtliche Hauptstraße, erfasste den Zustand und machte Vorschläge für künftige Gestaltung. Dass dessen Umsetzung mir Natur- und Betonsteinpflaster und modernen Stadtmöbeln im historischen Look gut aussehen würde, darüber herrschte am Mittwoch Einigkeit. Man solle keine übertriebenen Erwartungen wecken, mahnte deshalb Frank Geißler. Zum einen koste die Umsetzung Jahre, zum anderen gelte es zu prüfen, ob nicht eine einfachere Variante mit Teer auf der Straße ohne Fördermittel die Stadt billiger käme als die edlere Ausführung trotz Fördermitteln. Sowohl mit dem Stadtbodenkonzept wie mit dem für die Badsanierung will sich der Stadtrat in seinen nächsten Sitzungen weiter beschäftigen. Jörg Thamm hofft, dass eine Verabschiedung vor der Sommerpause gelingt, um Fördermittel abrufen zu können.