Grünschnitt wird in Landgemeinde Großbreitenbach kostenlos entsorgt

Baum- und Strauchschnitt kann in den nächsten Tagen in der Landgemeinde Großbreitenbach kostenlos abgegeben werden. Die Annahmestellen befinden sich in der Wildenspringer Straße in Böhlen, auf dem Bauhofgelände in Großbreitenbach sowie im Bauhof Neustadt und in Wildenspring am Ortseingang Richtung Milchbergstraße. Angenommen wird der Strauchschnitt am 7. Mai von 7 bis 18 Uhr, am 8. Mai von 7 bis 12 Uhr und am 9. Mai von 8 bis 12 Uhr.