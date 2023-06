Gsrten- und Landschaftspflege im Ilm-Kreis: 3,75 Prozent sind zu wenig

Ilm-Kreis. Die IG Bauen-Agrar-Umwelt bleibt auch für die dritte Verhandlungsrunde bei ihren Lohnforderungen für die grünen Jobs.

Sie pflegen Gärten, pflastern Wege, kümmern sich um Parks und Friedhöfe, planen und bauen Sportplätze: Die „grüne Branche“ im Ilm-Kreis hat rund 100 Beschäftigte in 16 Betrieben des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau, so die IG Bauen-Agrar-Umwelt. Die Branche habe alle Hände voll zu tun. „Doch hinter den Betriebstoren rumort es kräftig. Es geht um höhere Löhne“, sagte Ralf Eckardt. Der Bezirksvorsitzende der IG BAU Erfurt kritisiert den Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau. Dieser trete bei der Tarifrunde „kräftig auf die Lohnbremse“. Die Arbeitgeber hätten lediglich 3,75 Prozent Lohnzuwachs pro Jahr als Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaft fordere dagegen weiterhin den „Inflationsausgleich plus X“ für Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen.