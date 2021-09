Gügleben feiert sein Ortsjubiläum

Gügleben. Dorf besteht nachweislich seit 1225 Jahren.

Der Förderverein zur Erhaltung der Kirche in Gügleben lädt am Sonntag, dem 12. September, in das Gotteshaus ein. Um 13 Uhr findet zunächst ein Festgottesdienst anlässlich des 1225-jährigen Bestehens des Ortes statt. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen und eine Ausstellung mit historischen Bildern und Dokumenten. Wer mag, kann auch einen Kalender mit Fotos des Ortes für das Jahr 2022 erwerben. Gegen 18 Uhr klingt der Tag musikalisch mit der Band Stubenfolk aus. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.