Günter Stecklum sitzt auch heute noch in jeder Gemeinderatssitzung - als interessierter Bürger.

Günter Stecklum wird Ehrenmitglied des Gemeinderats des Amtes Wachsenburg. Dafür machte der Gemeinderat am Montagabend den Weg frei. Mit dieser Auszeichnung können ehrenamtliche Politiker ausgezeichnet werden, die sich über mehrere Legislaturen in den Dienst ihrer Kommune gestellt haben. Stecklum saß für die Linke von 1995 bis 2019 in dem Gremium und ist nach wie vor im Ortsteilrat von Ichtershausen aktiv.