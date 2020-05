Güterwagon für Holztransport entgleist auf Rangierstrecke

Bei Rangierarbeiten entgleiste an einer Weichenverbindung eines Nebengleises des Eisenacher Güterbahnhofs am Montag gegen 9 Uhr ein unbeladener Güterwagon zum Holztransport. 14 Uhr traf der Notfallhilfezug der DB Netz aus Fulda ein. Die verkeilten Wagen mussten mit dem Schweißbrenner getrennt werden. Ein mobiler Schwerlastkran der DB-Notfalltechnik hob den Wagen wieder ins Gleis. Landespolizei und Bundespolizei waren auch mit Hubschraubern im Einsatz, weil in Unglücksnähe ein Transparent einer Kampagne zur Asylpolitik gefunden wurde.