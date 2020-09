Gut besuchter Informationstag der Technischen Universität

Ilmenau. Zu einem Informationstag für Neue und Neugierige lud am Sonnabend die Technische Universität Ilmenau auf den Campus ein. Über die Möglichkeiten an der Bildungseinrichtung spricht hier mit Finn und Clara aus Pforzheim Studienberaterin Irene Peter mit Shirin und Janine vom Studierendenbeirat (von links). Mit 400 angemeldeten Interessenten war die Veranstaltung ausgebucht. Mit dem Informationstag will die TU potenziellen Studenten auch kurz vor Beginn des Wintersemesters die Möglichkeit geben, sich für ein Studium an der TU Ilmenau zu entscheiden. Für alle Bachelor- und Diplomstudiengänge ist eine Einschreibung noch bis zum 15. Oktober möglich.